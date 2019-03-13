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11:44   13 Марта 2019
Весь мир

Более 900 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Более 900 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Министерство обороны РФ опубликовало информационный бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев за 13 марта 2019 года. По информации МО России, из Ливана в САР за сутки вернулись 73 беженца, среди них 22 женщины и 37 детей, а из Иордании — 899 человек, женщин — 270, а детей — 458.

Сирийцы прошли через ливанские пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», а также через иорданский «Насиб». В течение суток на родину вернулись 972 беженца. По информации центра приема беженцев, инженерные подразделения сирийских ВС разминировали два гектара территории.

Специалисты уничтожили 26 взрывоопасных предметов. Восстановили семь домов, водонасосную станцию и хлебопекарню. Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел гуманитарную акцию в провинции Алеппо. Выдали 500 продовольственных наборов общим весом более двух тонн.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #минобороны #беженцы

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