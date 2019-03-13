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12:00   13 Марта 2019
Россия

Прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом Шереметьеве

Прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом Шереметьеве

После того, как грузовой самолет Boeing 747 во время буксировки столкнулся в московскому аэропорту Шереметьево с мачтой освещения накануне вечером, межрегиональная транспортная прокуратура Москвы организовала проверку.

Об этом в среду утром сообщила пресс-служба ведомства.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с столкновением воздушного судна с мачтой освещения в международном аэропорту Шереметьево», - сообщили в ведомстве, отметив, что столкновение произошло около 21.30.

При этом отмечается, что самолет, у которого в результате столкновения повреждено правое крыло, на время отстранен от полетов.

Проверку, как уточнили в ведомстве, проведет прокурор по надзору за исполнением законодательства на водном и воздушном транспорте. По итогам проверки будет вынесено решение о мерах прокурорского реагирования.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #аэропорт #самолет #шереметьево #столкновение #мачтаосвещения

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