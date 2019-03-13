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11:45   13 Марта 2019
Россия

Польские фермеры рассыпали яблоки на дороге в Варшаве в знак протеста

Польские фермеры рассыпали яблоки на дороге в Варшаве в знак протеста

Протестующие в Варшаве польские фермеры рассыпали на проезжей части яблоки и подожгли покрышки. Они выступают против низких закупочных цен на продукты.

Об этом сообщает РИА Новости. Десятки участников организации работников сельского хозяйства «Агроуния» пришли на площадь Завиши недалеко от центрального железнодорожного вокзала. Фермеры недовольны низкими закупочными ценами на фрукты, овощи и мясо.

Протестующие на проезжую часть рассыпали яблоки, тем самым заблокировав проезд автомобилей. Полиция перекрыла движение. Также фермеры подожгли покрышки, которые через несколько минут потушили пожарные.

Манифестанты положили на трамвайные пути тушу поросенка, в результате чего на некоторое время остановилось движение трамваев. По словам правоохранителей, эта акция фермеров незаконна, так как о ней не сообщали городским властям.

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Автор: Арсений Аскольский
#польша #фермеры #варшава #протест

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