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11:22   13 Марта 2019
Россия

Появилось видео ликвидации боевика в Самарской области

Появилось видео ликвидации боевика в Самарской области

Национальный антитеррористический комитет опубликовал ролик со спецоперации по ликвидации террориста в Самарской области, пишут РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщала, что в селе Екатериновка под Самарой находится вооруженный боевик, который планировал теракт. Сотрудники полиции прибыли на место и предложили радикалу сдаться. В ответ мужчина открыл огонь и бросил гранату. Боевика ликвидировали в короткой перестрелке.

В НАК установили личность боевика: мужчина являлся членом международной террористической организации и контактировал с иностранным боевиками. В его доме нашли оружие и боеприпасы.

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Автор: Павел Никифоров
#террорист #самара

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