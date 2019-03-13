Госдума одобрила усиление контроля за использованием средств маткапитала

Совфед в ходе заседания 13 марта одобрил ужесточение контроля расходования материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Согласно словам члена комитета Совфеда по социальной политике Елены Поповой, новый законопроект предписывает выдачу средств материнского капитала на строительство или реконструкцию объектов жилплощади только при предоставлении засвидетельствованного уведомления о соответствии параметров планируемого строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта на земельном участке. Об этом депутат сообщила на заседании.

Законопроект также исключает из числа организаций некредитные структуры (неподконтрольные ЦБ и другим госорганам), дающие займы, которые можно погасить с помощью материнского капитала. По мнению разработчиков законопроекта, такие организации дают деньги по более высокой процентной ставке нежели банковские кредиты. Также отмечается, что заемщики часто рискуют своим жильем, отдавая его под залог. При несвоевременном внесении выплат они могут потерять свою собственность.

Отмечается, что если жилье признано аварийным или многоквартирный дом, в котором проживает семья, должны снести или реконструировать, то при запросе на использование маткапитала в целях улучшения жилплощади государство может отказать.