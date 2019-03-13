Иран пытается тайно покупать старые танкеры в обход санкций США, пишет Reuters

Тегеран тайно занимается поиском старых танкеров, чтобы использовать их для обхода американских санкций. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Всего в Иране находятся около 50 танкеров. При этом государству приходится использовать суда не только для транспортировки углеводородов, но и для хранения нефти. Это происходит потому, что вместимость хранилищ на суше ограничена. Иран ищет старые танкеры, в том числе, через Вьетнам и Грецию, сообщает агентство.

Ситуация осложняется мерами противодействия со стороны Вашингтона. Соединенные Штаты могут наложить санкции на любую компанию, которая выступает посредником в продаже наливных судов в Иран.

Напомним, 8 мая 2018 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий. Это специальная сделка, заключенная в 2015 году. Она ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних санкций США и Евросоюза.

5 ноября 2018 года в силу вступили дополнительные санкции США против Ирана, касающиеся нефтяного сектора страны.

Премьер Израиля Бенбямин Нетяньяху 6 марта заявил о блокировании иранских танкеров в море. По его словам, Тегеран пытается обойти введенные против него санкции путем контрабандной продажи нефти через море.