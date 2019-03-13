Совфед призвал мир осудить действия НАТО в Югославии

Совет Федерации 13 марта принял заявление в связи с двадцатилетием начала военной агрессии против Югославии. В документе указано, что после этого НАТО окончательно стала основной угрозой мировой безопасности.

Военная операция, стартовавшая 24 марта 1999 года, создала прямую угрозу международному обществу и безопасности, отрицательно сказалась на развитии отношений европейских государств и подорвала доверие стран, отмечается в документе. Атлантический альянс и сейчас продолжает делать ставку на военную силу.

«Впоследствии под надуманными предлогами и без санкции СБ ООН рядом государств-членов НАТО была применена вооруженная сила против других суверенных государств – Ирака, Ливии, Сирии, а сегодня звучат угрозы о возможности совершения таких же действий в отношении Венесуэлы, Кубы, Никарагуа», — подчеркнули в заявлении.

Авторы указали, что признание в 2008 году западными странами независимости Косово продолжило линию альянса на поощрение сепаратизма и принудительное деление территории республики. При этом, позиция по поводу аналогичных ситуаций в Молдавии, Грузии и на Украине диаметрально противоположна, там «в категоричной форме исключается право народов на самоопределение».

Совет Федерации убежден, что военные действия НАТО, которые нарушили положения Устава Организации Объединенных Наций и не получили разрешения Совета Безопасности, нанесли невосполнимый ущерб международной безопасности. Сенаторы напомнили, что виновные так и не понесли наказание.

«После ракетно-бомбовых атак 1999 года НАТО окончательно превратилась в основную угрозу для глобальной и региональной безопасности в мире», — указано в заявлении.

Авторы призвали государства и международные организации осудить действия Североатлантического альянса, предпринять необходимые шаги для преодоления последствий, признать военную операцию актом агрессии против суверенного государства и наказать инициаторов и исполнителей.