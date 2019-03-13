Федеральная служба государственной статистики учтет замечания экспертов по поводу методики расчета реальных располагаемых доходов россиян. Об этом стало известно от министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

«Росстат должен рассмотреть замечания, высказанные экспертами относительно изменения методики расчета реальных доходов россиян», — прокомментировал представитель пресс-службы министра.

Газета «Ведомости» ранее отмечала, что статистика реального уровня благосостояния населения все еще является проблемой для правительства и загадкой для экономистов. Известно, что в России на протяжении пяти лет наблюдается динамика снижения прибыли. Статистические показатели различаются с реальными зарплатами и оборотами розничной торговли.

Напомним, в конце 2018 года поднимался вопрос о непрозрачности методики Росстата по поводу расчета реальных доходов населения. Об этом заявлял Антон Силуанов. Тогда, комментируя это высказывание, Орешкин привел аргумент о соответствии данной методики международным стандартам.