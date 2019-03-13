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11:19   13 Марта 2019
Весь мир

Гонконг после трагедии в Эфиопии запретил пролет самолетов Boeing 737 MAX

Гонконг после трагедии в Эфиопии запретил пролет самолетов Boeing 737 MAX

Власти Гонконга после авиакатастрофы в Эфиопии запретили пролет самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве города, данное решение распространяется на рейсы российской авиакомпании Globus Airlines (S7) и индийской SpiceJet. Соответствующие данные появились на официальном сайте правительства Гонконга.

"Департамент гражданской авиации (CAD) объявил сегодня, 13 марта, о том, что полеты самолетов Boeing B737 MAX в, из и над Гонконгом будут временно запрещены с 18.00 (13.00 мск)", - сказано в сообщении.

Также уточняется, что данный запрет будет действовать до последующего уведомления. Власти подчеркивают, что ограничение является исключительно мерой предосторожности, предпринимающейся с целью обеспечения безопасности авиации и защиты людей.

В воскресенье, 10 марта в Эфиопии рухнул самолет Boeing 737 MAX. На борту в момент крушения находились 157 человек, никто из них не выжил. Ситуация с данной моделью самолета усугубляется тем, что за последние полгода это уже вторая трагедия с Boeing 737 MAX. В конце октября 2018 года самолет авиакомпании AirAsia упал у берегов Яванского моря. Тогда на борту находились 189 человек, никто из них не выжил.

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Автор: Алла Ларионова
#авиакатастрофа #гонконг #эфиопия #boeing 737 max

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