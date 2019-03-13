Министр по гендерным вопросам Замбии Элизабет Фири, выступая на заседании Комиссии ООН по положению женщин, заявила, что женщины в ее стране избегают политики из-за агрессивных мужчин.

Правительство Замбии, по словам Фири, пытается создать комфортные условия для обоих полов. Она добавила, что на выборах разных уровней конкуренция зачастую слишком агрессивна, поэтому женщины опасаются участвовать в процессе. Эти обстоятельства ведут к неравенству, уверена Фири.

«В Замбии, как и во многих других странах, чтобы женщина занимала высокий политический пост, ей приходится соперничать с мужчинами. Зачастую процесс весьма агрессивен. Но женщинам нужно активно участвовать в политике страны», — рассказала Фири.

Министр также рассказала о системе по повышению уровня питания для сел Замбии. Программу реализует правительство страны. Цель проекта — повысить безопасность продуктов. Ее слова привело издание Lusaka Times.