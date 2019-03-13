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10:58   13 Марта 2019
Россия

Член комитета ГД назвал протест Японии из-за учений на Курилах необоснованным

Член комитета ГД назвал протест Японии из-за учений на Курилах необоснованным

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал дипломатическое представление Японии из-за российских военных учений на Курилах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что это совершенно необоснованный протест, поскольку именно провокационные действия Японии, постоянные заявления о своих претензиях на российскую территорию, в данном случае Курильские острова, вызывает необходимость укрепления нашей обороноспособности в этом регионе», — заявил он.

Депутат назвал естественным проведение военных маневров и подготовку к возможной агрессии стран в регионе. Он призвал Токио «сбавить обороты и прекратить такую воинственную риторику» для достижения мира и спокойствия на островах.

Ранее японское правительство заявило о недовольстве из-за военных учений.

Член комитета ГД назвал протест Японии из-за учений на Курилах необоснованным

В ноябре прошлого года в Сингапуре главы России Владимир Путин и Японии Синдзо Абэ возобновили переговоры о мирном договоре, за основу которых приняли Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. Документ говорит о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических связей. СССР тогда согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии их перехода в японскую собственность после подписания договора о мире. Декларацию ратифицировали в обоих странах 8 декабря 1956 года.

После того, как в 1960 году Токио заключил с Вашингтоном договор о безопасности Москва аннулировала обязательства по соглашению. В записке от 27 января 1960 года указано, что Курилы перейдут Японии только после вывода иностранных войск с ее территории.

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Автор: Анна Манц
#госдума #япония #протест #морозов #курилы

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