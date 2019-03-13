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 Джеки Чан призвал коллег-актеров бороться с бедностью в Китае

Джеки Чан призвал коллег-актеров бороться с бедностью в Китае
11:24   13 Марта 2019
Весь мир

Джеки Чан призвал коллег-актеров бороться с бедностью в Китае

Джеки Чан призвал коллег-актеров бороться с бедностью в Китае

Актер, каскадер, сценарист, продюсер и кинорежиссер Джеки Чан, выступив в Пекине на сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета, призвал актеров использовать свое влияние в обществе для борьбы с бедностью в стране.

Об этом в среду сообщает китайское издание China Daily, отмечая, что аналогичную инициативу Джеки Чан продвигал на сессии ВК НПКСК в прошлом году.

Летом 2018 года Джеки Чан также участвовал в культурной программе, которую Центральное китайское телевидение Star Lights проводило для оказания помощи талантливым молодым людям, проживающим в бедных деревнях и поселках, после чего он совершил гастрольную поездку по внутренним районам Китая. В ходе своей поездки Чан регулярно заявлял, как важно преодолеть экономическую отсталость в сельских районах Китая.

Джеки Чан призвал коллег-актеров бороться с бедностью в Китае

Таким образом, как заявлял сам актер, он выражает свою благодарность поклонникам-соотечественникам.

«Люди так тепло принимают меня. Но честно говоря, я сначала не знал, как ответить и чем помочь им», - заявил Джеки Чан.

К настоящему моменту, Джеки Чан организовал порядка тридцати «агитбригад», которые уже посетили ряд беднейших китайских уездов. Помимо Джеки Чана, который является послом доброй воли ЮНИСЕФ, в программе борьбы с бедностью в китайских деревнях участие принимают и другие популярные актеры гонконгского, китайского и американского кинематографа.

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Автор: Александр Люблинский
#китай #бедность #актер #джекичан #борьбасбедностью

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