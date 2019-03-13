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11:03   13 Марта 2019
Россия

Больной бешенством конь в Астраханской области напал на людей, четверо ранены

Больной бешенством конь в Астраханской области напал на людей, четверо ранены

Четыре человека пострадали из-за атаки больного бешенством коня в селе Пироговка в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ветеринарию региона.

Уточняется, что хозяин с утра выгонял на пастбище коня. Скорее всего, животное ранее заболело бешенством. Конь покусал хозяина, а затем вырвался и побежал по селу. Животное кусало людей, которые попадались на пути. В результате атаки коня пострадало четыре человека, включая владельца.

По словам собеседника агенства, коня застрелили. В региональном управлении Роспотребнадзора, рассказали, что пострадавшие получают лечение, в селе введен карантин на 60 дней.

Бешенство является смертельным заболеванием. Его возбудитель — вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у людей и животных. Болезнь передается со слюной при укусе больным животным. 

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Автор: Арсений Аскольский

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