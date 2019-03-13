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10:57   13 Марта 2019
Россия

Школьник в Барнауле достал на уроке муляж гранаты

Школьник в Барнауле достал на уроке муляж гранаты

Учеников школы эвакуировали в Барнауле (Алтайский край) после поступка семиклассника, доставшего на уроке муляж гранаты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр мэрии. Отмечается, что инцидент произошел на пятом этаже школы номер 121.

Ребенок достал из сумки гранату, затем преподаватель сопроводила мальчика к завучу. В целях безопасности детей учебное заведение решили эвакуировать.

«Учащиеся распущены по домам», — заявил собеседник агентства.

Школьник в Барнауле достал на уроке муляж гранаты

Полицейские же отметили, что угрозы взрыва нет, а граната оказалась муляжом. По данным мэрии, мероприятия полиции в стенах школы уже завершились. Учреждение продолжает работу в штатном режиме. Уроки проходят у второй смены.

На минувшей неделе в СМИ появилась информация о стрельбе школьника по сверстникам из игрушечного оружия. Мальчик открыл стрельбу у продуктового магазина неподалеку от школы из-за отказа ребят дать ему денег.

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Автор: Алла Ларионова
#граната #барнаул #школа

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