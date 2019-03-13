Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа и ОРВИ в Европе

Роспотребнадзор со ссылкой на данные ВОЗ сообщил о повышенном уровне заболеваний гриппом и ОРВИ в Европе.

С 25 февраля по 3 марта замечено распространение болезни в 28 странах, в восьми — региональное, в пяти — локальное. Еще в пяти зафиксированы случайные заболевания.

В России вирусный порог снизился. В 10 регионах он остается повышенным. Чаще всего болеют дети от трех до шести и от семи до 13 лет.

Против гриппа привился почти 71 миллион человек. Это 49% населения России.