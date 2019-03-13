Индия запретила Boeing 737 MAX летать над своей территорией

Индия запретила полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны с 13 марта, начиная с 16:00 по местному времени (13:30 мск). По данным NDTV, такое решение принято в связи с крушением Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

Накануне вечером Главное управление гражданской авиации Индии решило временно прекратить полеты всех имеющихся в стране самолетов Boeing 737 MAX 8. В Индии такими лайнерами пользуются две авиакомпании: Jet Airways и SpiceJet. По данным СМИ, у SpiceJet 13 самолетов, у Jet Airways — пять.

Ряд государств во вторник и среду сообщили о приостановке полетов Boeing 737 MAX. Федеральное авиационное управление США при этом заявило, что пока не планирует запрещать лайнеры. Компания Boeing, в свою очередь, подчеркнула, что уверена в безопасности своей продукции, но понимает решение о приостановке полетов.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airline до Найроби рухнул близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром, 10 марта. На борту судна находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.