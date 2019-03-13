МИД РФ не видит необходимости во встрече с талибами* после переговоров в Дохе

Специальный представитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов прокомментировал прошедшие в Дохе переговоры США и движения «Талибан»*.

Он отметил, что Россия хотела бы, чтобы стороны достигли консенсуса, однако говорить о твердом соглашении между американцами и талибами* еще рано.

«Оценивать пока нечего, потому что они говорят о некоем проекте соглашения, которое мы не видели, пока ясно, что договоренности никакие не достигнуты, обе стороны возвращаются для доклада руководству», — объяснил дипломат.

Также Кабулов указал, что необходимости во встрече российской стороны с представителями «Талибана»* нет. Он добавил, что в ближайшее время могут пройти переговоры со специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

12 марта Халилзад заявил о разработке черновика соглашения с талибами*, который выработали на последнем раунде переговоров в Дохе. Документ, в частности, содержит информацию о выводе военнослужащих Штатов с территории Афганистана. Спецпредставитель Вашингтона подчеркнул, что окончательных договоренностей нет.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена на территории России.