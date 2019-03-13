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10:27   13 Марта 2019
Россия

Московский пенсионер сообщил о краже икон стоимостью 200 тысяч долларов

Московский пенсионер сообщил о краже икон стоимостью 200 тысяч долларов

Московский пенсионер обратился к адвокату с заявлением о пропаже 12 старинных икон общей стоимостью 200 тысяч долларов, которые, как он заявил, были украдены. Об этом в среду, 13 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Заявление в органы правопорядка подала адвокат одной из коллегий Москвы из-за обращения пожилого гражданина 1944 года рождения. Он сообщил юристу о похищении предметов искусства из квартиры, которой он ранее владел. Позже жилплощадь была передана племяннице.

«При этом в гостиной и спальне оставались 12 старинных икон», — заявили агентству в пресс-службе ведомства.

Московский пенсионер сообщил о краже икон стоимостью 200 тысяч долларов

Со слов племянницы, отметили в МВД, ее мать вывезла иконы в Брянскую область, опасаясь кражи ценностей. Девушка заверяет что иконы не продавались. При этом племянница отметила, что о местонахождении икон знает ее мать, в настоящее время проходящая лечение онкологического заболевания.

«Ущерб оценивается в 200 тысяч долларов, проводится проверка», — добавили в ведомстве.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #пенсионер #иконы

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