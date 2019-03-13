Пентагон снова ввел ограничения на службу трансгендеров в армии

Замминистра обороны США Дэвид Норквист подписал документ об ограничении допуска трансгендеров к службе в армии, если им нужна гормональная терапия или вмешательство хирурга. Об этом сообщило издание USA Today.

Новые правила заработают с 12 апреля. Трансгендеров по ним не допустят к службе в американской армии.

Пентагон снял запрет на службу трансгендеров в армии в 2016 году, когда на посту президента находился Барак Обама. Людям, не определившимся с полом, разрешили служить. Дональд Трамп, сменивший Обаму, в июле 2017 года заявил, что трансгендеров в армию не пустят.

Позже глава государства согласился с советами Пентагона ограничить доступ к службе только тем, кто страдает от гендерной дисфории, то есть, не может полностью принять статус мужчины или женщины.