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10:13   13 Марта 2019
Весь мир

Пентагон снова ввел ограничения на службу трансгендеров в армии

Пентагон снова ввел ограничения на службу трансгендеров в армии

Замминистра обороны США Дэвид Норквист подписал документ об ограничении допуска трансгендеров к службе в армии, если им нужна гормональная терапия или вмешательство хирурга. Об этом сообщило издание USA Today.

Новые правила заработают с 12 апреля. Трансгендеров по ним не допустят к службе в американской армии.

Пентагон снял запрет на службу трансгендеров в армии в 2016 году, когда на посту президента находился Барак Обама. Людям, не определившимся с полом, разрешили служить. Дональд Трамп, сменивший Обаму, в июле 2017 года заявил, что трансгендеров в армию не пустят.

Позже глава государства согласился с советами Пентагона ограничить доступ к службе только тем, кто страдает от гендерной дисфории, то есть, не может полностью принять статус мужчины или женщины.

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Автор: Павел Никифоров
#пентагон #трансгендер

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