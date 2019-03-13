Москва призвала Вашингтон совместно работать над урегулированием в Венесуэле

Вместо запрета на работу банков и иностранных компаний, США должны совместно с Россией включиться в работу по урегулированию ситуации в Венесуэле.

С таким комментарием в среду выступило российское Министерство иностранных дел. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Призываем США одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле на основе принципов международного права», - подчеркнули в МИД России.

Также в ведомстве указали на нелегитимность американских санкций, введенных против российского «Еврофинанс Моснарбанка», который давал правительству Венесуэлы возможность вести работу с зарубежными партнерами. При этом в министерстве подчеркнули, что Штаты, называя Мадуро «незаконным» правителем, забывают и о том, что он является всенародно избранным президентом суверенного государства, и о том, что их собственные санкции, принятые без согласия Совбеза ООН, являются нелегитимными.