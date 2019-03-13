МИД РФ назвал бессмысленными угрозы Помпео в адрес «Роснефти»

Министерство иностранных дел России дало официальный комментарий на заявление государственного секретаря США Майка Помпео, который обвинил российскую компанию «Роснефть» во взаимодействии с Венесуэлой в обход санкций Америки.

Внешнеполитическое ведомство назвало угрозы бессмысленными. В министерстве напомнили, что «Роснефть» находится по санкциями с 2014 года, однако продолжает вести успешную деятельность.

«Зато серьезно потеряли ее прежние американские партнеры, которых Вашингтон принудил свернуть сотрудничество», — подчеркнуто в сообщении.

Накануне «Роснефть» также прокомментировала слова Помпео. Заявление госсекретаря носит беспочвенный, субъективный и предвзятый характер, отметила пресс-служба компании.

Ранее государственный секретарь США заявил, что «Роснефть» в обход американских санкций продолжает закупку сырой нефти у венесуэльской PDVSA. Также он добавил, что глава российской компании Игорь Сечин «продолжает протягивать спасательный круг» законному правительству республики, которое не признает Америка. Помимо этого, Помпео обвинил компании России в «скупке золотого запаса» страны.