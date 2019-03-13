Военный самолет США пролетел над Дальним Востоком

Самолет Военно-воздушных сил США провел наблюдательный полет над территорией России, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Наблюдательный Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 обнаружен в зоне действия приемника Комсомольска-на-Амуре. Высота полета — 10,7 километра.

Полет самолета американских ВВС на востоке России проходит в рамках международного Договора по открытому небу. Его заключили члены ОБСЕ в 1992 году. По договору страны имеют право проводить разведывательные полеты над территорией других государств-участников и собирать информацию об их войсках.

Boeing ОС-135Б не предусматривает использование оружия. Самолет прошел международное освидетельствование с участием Москвы. Ранее воздушное судно пролетало над территорией России 11 марта. Тогда военные США также осматривали Дальний Восток, в частности самолет зафиксировали в районе Читы.

По мнению военных экспертов, в центре американского внимания — ракетная бригада, развернутая в этом городе.