Помпео обвинил Россию в попытке давить на Украину через энергетику

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил на конференции CERAWeek, что Москва давит на Киев через энергетическую сферу. Его слова опубликованы на сайте Госдепа.

По словам министра, российская сторона использует трубопроводы, чтобы оказать политическое давление на граждан соседнего государства. Россия, по его мнению, «вторглась» на Украину, чтобы завладеть нефтяными и газовыми резервами.

Помпео уверен, что Москва якобы мешает Киеву использовать энергетические ресурсы и таким путем давит на Украину.