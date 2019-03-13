Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Больной бешенством конь в Астраханской области напал на людей, четверо ранены

Больной бешенством конь в Астраханской области напал на людей, четверо ранены

 Член комитета ГД назвал протест Японии из-за учений на Курилах необоснованным

Член комитета ГД назвал протест Японии из-за учений на Курилах необоснованным
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Замбийские женщины избегают политики из-за агрессивных мужчин, заявили в ООН

Замбийские женщины избегают политики из-за агрессивных мужчин, заявили в ООН

 Москва призвала Вашингтон совместно работать над урегулированием в Венесуэле

Москва призвала Вашингтон совместно работать над урегулированием в Венесуэле
Больной бешенством конь в Астраханской области напал на людей, четверо ранены

Больной бешенством конь в Астраханской области напал на людей, четверо ранены

 Член комитета ГД назвал протест Японии из-за учений на Курилах необоснованным

Член комитета ГД назвал протест Японии из-за учений на Курилах необоснованным
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Замбийские женщины избегают политики из-за агрессивных мужчин, заявили в ООН

Замбийские женщины избегают политики из-за агрессивных мужчин, заявили в ООН

 Москва призвала Вашингтон совместно работать над урегулированием в Венесуэле

Москва призвала Вашингтон совместно работать над урегулированием в Венесуэле
10:11   13 Марта 2019
Россия

Уроженцы Кавказа устроили поножовщину и перестрелку в Москве

Уроженцы Кавказа устроили поножовщину и перестрелку в Москве

Трое неизвестных вечером во вторник, 12 марта напали на сотрудников шиномонтажа на улице Красных Зорь. Об этом в среду, 13 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По информации собеседника агентства, нападение произошло примерно в 18:30. Нападавшие нанесли двум уроженцам Азербайджана, которые находились в здании шиномонтажа, несколько ударов ножом, а после скрылись. До приезда полиции местные жители по телефону сообщили правоохранителям о стрельбе на месте происшествия.

Уроженцы Кавказа устроили поножовщину и перестрелку в Москве

«Сотрудники полиции задержали на Аминьевском шоссе одного из подозреваемых, который передвигался в автомобиле Mersedes. По предварительной информации, это уроженец Чечни, который проживает в Москве», — отметил источник.

Уточняется, что раненые госпитализированы. Медики выявили у них черепно-мозговые травмы, колото-резаные раны и огнестрельные ранения, которые были получены от травматического оружия. Источник подчеркнул, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#москва #перестрелка #поножовщина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...