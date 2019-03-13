Уроженцы Кавказа устроили поножовщину и перестрелку в Москве

Трое неизвестных вечером во вторник, 12 марта напали на сотрудников шиномонтажа на улице Красных Зорь. Об этом в среду, 13 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По информации собеседника агентства, нападение произошло примерно в 18:30. Нападавшие нанесли двум уроженцам Азербайджана, которые находились в здании шиномонтажа, несколько ударов ножом, а после скрылись. До приезда полиции местные жители по телефону сообщили правоохранителям о стрельбе на месте происшествия.

«Сотрудники полиции задержали на Аминьевском шоссе одного из подозреваемых, который передвигался в автомобиле Mersedes. По предварительной информации, это уроженец Чечни, который проживает в Москве», — отметил источник.

Уточняется, что раненые госпитализированы. Медики выявили у них черепно-мозговые травмы, колото-резаные раны и огнестрельные ранения, которые были получены от травматического оружия. Источник подчеркнул, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».