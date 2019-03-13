Летно-тактические учения ЦВО стартовали в Красноярском и Пермском краях

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ дислоцированных в Красноярском и Пермском краях авиационных полков подняты по тревоге. Пресс-служба Центрального военного округа сообщила о старте летно-тактических учений.

В мероприятиях участвует более 15 самолетов и порядка 500 членов летного и инженерного составов. Летные маневры пройдут на высоте от одного до 18 километров, военнослужащие отработают тактические задачи.

«Поиск и уничтожение условного нарушителя границы в стратосфере, в роли которого выступил один из самолетов МиГ-31, перехват и «уничтожение» крылатой ракеты на средних и больших высотах, а также условное уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения «противника», — поясняется в сообщении.

Учения завершатся в конце марта. Тогда в Астраханской области выпустят управляемые ракеты класса «земля-воздух».

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила о проведении комплексной тренировки по обнаружению и перехвату беспилотников условного противника специалистами радиотехнических войск, которая прошла в Арктической зоне. В мероприятии поучаствовали военные трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2», который несколько лет назад развернули на острове Врангеля.