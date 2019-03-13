Эсеры выдали партбилет главе «Царьграда», но объединяться с «Родиной» пока не собираются

«Справедливая Россия» не будет рассматривать вопрос об объединении с партией «Родина» на ближайшем съезде в апреле. Об этом «Политике Сегодня» сообщил член президиума центрального совета «СР» Михаил Емельянов.

«Пока мы не думаем ни с кем объединяться. Хотя переговоры идут с различными партиями, не только с «Родиной». Но говорить о том, что будет какое-то объединение преждевременно. На съезде в апреле точно не будет этого вопроса», — заверил Емельянов.

Основным вопросом на съезде будут изменения в устав партии. По словам Емельянова, его нельзя назвать внеплановым - съезд должен проходить раз в два года.

Ранее СМИ сообщили о том, что в ряды «Справедливой России» вступил глава холдинга «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев. Для него в партии подготовлена руководящая должность. Емельянов подчеркнул, что лидером эсеров останется Сергей Миронов.

«Насчет руководящих постов для Малофеева я не знаю. Его только приняли в партию. Пока он рядовой член партии. Наверное, соответственно его статусу он может какой- то руководящий пост занять. Но совершенно очевидно, что руководство партией сохранит Сергей Миронов», — сказал Михаил Емельянов.

Съезд «Справедливой России» состоится 21 апреля.