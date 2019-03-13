Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Больной бешенством конь в Астраханской области напал на людей, четверо ранены

Больной бешенством конь в Астраханской области напал на людей, четверо ранены

 Член комитета ГД назвал протест Японии из-за учений на Курилах необоснованным

Член комитета ГД назвал протест Японии из-за учений на Курилах необоснованным
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Замбийские женщины избегают политики из-за агрессивных мужчин, заявили в ООН

Замбийские женщины избегают политики из-за агрессивных мужчин, заявили в ООН

 Москва призвала Вашингтон совместно работать над урегулированием в Венесуэле

Москва призвала Вашингтон совместно работать над урегулированием в Венесуэле
Больной бешенством конь в Астраханской области напал на людей, четверо ранены

Больной бешенством конь в Астраханской области напал на людей, четверо ранены

 Член комитета ГД назвал протест Японии из-за учений на Курилах необоснованным

Член комитета ГД назвал протест Японии из-за учений на Курилах необоснованным
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Замбийские женщины избегают политики из-за агрессивных мужчин, заявили в ООН

Замбийские женщины избегают политики из-за агрессивных мужчин, заявили в ООН

 Москва призвала Вашингтон совместно работать над урегулированием в Венесуэле

Москва призвала Вашингтон совместно работать над урегулированием в Венесуэле
9:46   13 Марта 2019
Россия

Возгорание на газопроводе в ХМАО прекращено

Возгорание на газопроводе в ХМАО прекращено

Остаточный газ на участке газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) самопроизвольно выгорел. Пожар полностью ликвидирован, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Возгорание произошло на магистральном газопроводе «дочки» «Газпрома» в районе поселка Сосновка. По данным МЧС, на месте инцидента работает комиссия, которая установит причины пожара и выяснит необходимость аварийно-восстановительных работ.

Планируется, что все работы закончат 15 марта. Как рассказали в пресс-службе, аварийные бригады оперативно прибыли на место происшествия. При пожаре сработала автоматическая система, которая перекрыла газопровод. 

Возгорание на газопроводе «Ямбург — Тула-2» произошло 12 марта в 20:24 мск. Пострадавших нет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#пожар #газопровод #хмао

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...