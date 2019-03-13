Возгорание на газопроводе в ХМАО прекращено

Остаточный газ на участке газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) самопроизвольно выгорел. Пожар полностью ликвидирован, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Возгорание произошло на магистральном газопроводе «дочки» «Газпрома» в районе поселка Сосновка. По данным МЧС, на месте инцидента работает комиссия, которая установит причины пожара и выяснит необходимость аварийно-восстановительных работ.

Планируется, что все работы закончат 15 марта. Как рассказали в пресс-службе, аварийные бригады оперативно прибыли на место происшествия. При пожаре сработала автоматическая система, которая перекрыла газопровод.

Возгорание на газопроводе «Ямбург — Тула-2» произошло 12 марта в 20:24 мск. Пострадавших нет.