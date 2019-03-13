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9:43   13 Марта 2019
Весь мир

Смертную казнь отменят в Калифорнии

Смертную казнь отменят в Калифорнии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду,13 марта подпишет указ, вводящий мораторий на смертную казнь в этом американском штате. Об этом накануне сообщила телесеть NBC News.

Подписание документа сохранит жизнь 737 заключенным, которые в настоящее время ожидают смертельной инъекции в тюрьмах по всему штату. Калифорния является рекордсменом среди всех американских штатов по числу вынесенных смертных приговоров.

Ньюсом объясняет данное решение тем, что смертная казнь - дискриминационная мера, так как нередко применяется к людям, страдающим психическими расстройствами, к чернокожим, а также к тем, кто не располагает средствами для того, чтобы нанять хорошего защитника в суде. Кроме того, уверен губернатор штата, эта мера наказания не является для преступников сдерживающим фактором.

Смертную казнь отменят в Калифорнии

«Преднамеренное убийство другого человека неправильно», — добавил он.

Кроме этого, отмечает калифорнийский губернатор, всегда сохраняется вероятность ошибки. Он отметил, что только последние годы по меньшей мере пять осужденных, находящихся в камере смертников, в результате были признаны невиновными.

 

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Автор: Алла Ларионова
#смертная казнь #калифорния #мараторий

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