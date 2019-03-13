Вторая серия занятий Школы молодого политика пройдет 16-17 марта в Петербурге

Очередная серия занятий петербургской Школы молодого политика пройдет 16-17 марта, сообщила пресс-служба проекта. Обучение пройдет на шести площадках для участников из 18 районов города.

Первой станет лекция Павла Рассудова о СМИ и интернете. Далее выступит Алена Шагнаева и даст советы по рекламе во «ВКонтакте». Также на занятиях состоится мастер-класс Андрея Криворотько «Успешное публичное выступление».

Кроме того, подготовлены еще четыре курса: «Основы политической психологии», «Политические технологии в избирательных кампаниях», «Первые шаги в политике. Городское и муниципальное управление», «Юридические аспекты выборов».

Слушатели, которые успешно освоят программу, получат помощь по собственному общественному проекту и при выборах в муниципальные депутаты Петербурга.

Записаться на второй поток Школы можно с 15 марта. Старт программы запланирован на 6-7 апреля. Записаться можно на сайте Школы.

Школа молодого политика — внепартийный проект для петербуржцев, решивших участвовать в политической жизни города. На курсе преподают управленцы с большим опытом работы в профильных компаниях Петербурга.