Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пригласил индийских бизнесменов на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полпредства.

В среду Трутнев встретился с делегатами из Индии и обсудил сотрудничество на Дальнем Востоке. Он пригласил иностранных бизнесменов на ВЭФ. Гендиректор конфедерации индийской промышленности Чандраджит Банерджи предложил провести заседание «круглого стола» до начала форума, чтобы обсудить работу на Дальнем Востоке и поддержку инвестиционных проектов.

ВЭФ в этом году пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.