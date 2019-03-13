Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

Специалисты радиотехнических войск прошли комплексую тренировку по обнаружению и перехвату беспилотников условного противника в Арктической зоне, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В мероприятии поучаствовали военные трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2», который несколько лет назад развернули на острове Врангеля.

«Попытку беспилотников условного противника провести разведку в Арктической зоне пресекли военнослужащие радиолокационного подразделения Восточного военного округа в ходе комплексной тренировки», — указано в сообщении.

Они провели мониторинг воздушного пространства в зоне ответственности. Военнослужащие смоделировали полет группы низколетящих воздушных целей, которые условно приняли за разведывательные малоразмерные беспилотники «врага». Специалисты радиотехнических войск перехватили их, тем самым пресекли возможность разведывательной деятельности на российской территории.

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