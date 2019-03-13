Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

 Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019

Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

 Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны
Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

 Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019

Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

 Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны
9:31   13 Марта 2019
Россия

Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

Специалисты радиотехнических войск прошли комплексую тренировку по обнаружению и перехвату беспилотников условного противника в Арктической зоне, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В мероприятии поучаствовали военные трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2», который несколько лет назад развернули на острове Врангеля.

«Попытку беспилотников условного противника провести разведку в Арктической зоне пресекли военнослужащие радиолокационного подразделения Восточного военного округа в ходе комплексной тренировки»,  — указано в сообщении.

Они провели мониторинг воздушного пространства в зоне ответственности. Военнослужащие смоделировали полет группы низколетящих воздушных целей, которые условно приняли за разведывательные малоразмерные беспилотники «врага». Специалисты радиотехнических войск перехватили их, тем самым пресекли возможность разведывательной деятельности на российской территории.

Ранее генеральный директор предприятия «Атомфлот» Мустафа Кашка заявил, что государственная корпорация «Росатом» намерена продлить срок эксплуатации отечественных ледоколов «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал» до 2025, 2027 и 2028 годов соответственно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#военные #арктика #вво #дрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...