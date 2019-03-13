Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Американский Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что на полях энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне (штат Техас) побеседовал с Карлосом Веккьо, который является представителем провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.

«На фоне блэкаута в Венесуэле у меня был отличный разговор с венесуэльским послом Карлосом Веккьо о его идеях по модернизации энергетического сектора Венесуэлы на энергетической конференции CERAWeek», — написал глава Госдепа США в Twitter, сопроводив запись совместным фото.

In the midst of Venezuela’s blackout, I had a great conversation with VZ Ambassador @carlosvecchio on his ideas to rebuild Venezuela’s energy sector at #CERAWeek. pic.twitter.com/Md5fX0ak1H — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 13, 2019

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта в результате крупной аварии на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури». Местные власти сочли случившееся диверсией и частью энергетической войны против Венесуэлы.

Накануне в обращении к нации, президент страны Николас Мадуро заявил, что его американский коллега Дональд Трамп в первую очередь несет ответственность за атаку на местную энергосистему. Политик уверен, что против Венесуэлы была осуществлена кибернетическая высокотехнологичная атака, средства для которой имеются лишь у США. Он также заверил, что Венесуэла убедительно ответит на агрессию американцев.