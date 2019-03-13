Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

 Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019

Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

 Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны
Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

 Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019

Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

 Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны
9:25   13 Марта 2019
Весь мир

Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Американский Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что на полях энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне (штат Техас) побеседовал с Карлосом Веккьо, который является представителем провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.

«На фоне блэкаута в Венесуэле у меня был отличный разговор с венесуэльским послом Карлосом Веккьо о его идеях по модернизации энергетического сектора Венесуэлы на энергетической конференции CERAWeek», — написал глава Госдепа США в Twitter, сопроводив запись совместным фото.

Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта в результате крупной аварии на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури». Местные власти сочли случившееся диверсией и частью энергетической войны против Венесуэлы. 

Накануне в обращении к нации, президент страны Николас Мадуро заявил, что его американский коллега Дональд Трамп в первую очередь несет ответственность за атаку на местную энергосистему. Политик уверен, что против Венесуэлы была осуществлена кибернетическая высокотехнологичная атака, средства для которой имеются лишь у США. Он также заверил, что Венесуэла убедительно ответит на агрессию американцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#венесуэла #помпео #гуаидо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...