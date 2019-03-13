Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

 Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019

Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

 Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны
Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

 Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019

Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

 Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны
9:20   13 Марта 2019
Весь мир

Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами пообещал Израилю дать жесткий ответ, если Военно-морские силы страны начнут блокировать иранскую нефтяную торговлю на морских путях.

Об этом сообщает агентство IRNA. По словам Хатами, такие действия еврейского государства будут расценены как разбой и «угроза международной безопасности». Министр обороны подчеркнул, что у Ирана есть все возможности, чтобы сопротивляться. Мировое сообщество не приемлет подобных действий со стороны Израиля, заявил он.

«Если такое произойдет, Иран ответит жестко», — подчеркнул министр.

Вооружение силы Ирана станут обеспечивать безопасность международных морских маршрутов для своих судов и всех, кто попадает в иранскую зону ответственности, отметил Хатами.

Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Изральский премьер Бенбямин Нетяньяху 6 марта заявил о блокировании иранских танкеров в море. По его словам, Тегеран пытается обойти введенные против него санкции путем контрабандной продажи нефти морским путем. Нетаньяху также заявил, что ВМС будут играть значительную роль в усилиях по блокированию действий Ирана.

Напомним, 5 ноября 2018 года в силу вступили дополнительные санкции США против Ирана. Они предполагают запрет на экспорт нефти. Ранее 8 мая американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#иран #нефть #израиль #вмс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...