Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами пообещал Израилю дать жесткий ответ, если Военно-морские силы страны начнут блокировать иранскую нефтяную торговлю на морских путях.

Об этом сообщает агентство IRNA. По словам Хатами, такие действия еврейского государства будут расценены как разбой и «угроза международной безопасности». Министр обороны подчеркнул, что у Ирана есть все возможности, чтобы сопротивляться. Мировое сообщество не приемлет подобных действий со стороны Израиля, заявил он.

«Если такое произойдет, Иран ответит жестко», — подчеркнул министр.

Вооружение силы Ирана станут обеспечивать безопасность международных морских маршрутов для своих судов и всех, кто попадает в иранскую зону ответственности, отметил Хатами.

Изральский премьер Бенбямин Нетяньяху 6 марта заявил о блокировании иранских танкеров в море. По его словам, Тегеран пытается обойти введенные против него санкции путем контрабандной продажи нефти морским путем. Нетаньяху также заявил, что ВМС будут играть значительную роль в усилиях по блокированию действий Ирана.

Напомним, 5 ноября 2018 года в силу вступили дополнительные санкции США против Ирана. Они предполагают запрет на экспорт нефти. Ранее 8 мая американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 году.