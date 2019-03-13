ФСБ в Самарской области нейтрализовала боевика, планировавшего теракт

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что во время спецоперации в Самарской области сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали бандита, который планировал совершить террористический акт в день президентских выборов.

Органы ФСБ получили данные о местонахождении преступника в ночь на 13 марта. Спецоперация прошла в одном из частных домов села Екатериновка, Безенчукский район. Специалисты приняли решение о задержании террориста.

«Засевшему в доме преступнику было предложено сложить оружие и сдаться властям», — указано в сообщении.

Однако боевик открыл огонь и бросил боевую гранату в сотрудников правоохранительных органов. По данным НАК, «в ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован».

В доме, где скрывался мужчина, обнаружили боеприпасы, оружие и самодельное взрывное устройство. Комитет сообщил, что личность боевика установили. Он был сторонником одной из международных террористических организаций.