Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

 Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019

Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

 Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны
Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

Военные ВВО отработали перехват дронов в Арктике

 Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019

Трутнев пригласил бизнесменов из Индии на ВЭФ-2019
Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

 Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов
Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

Глава Госдепа пообщался с представителем Гуаидо

 Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны

Иран пригрозил «жестким ответом» на попытки Израиля блокировать танкеры страны
8:52   13 Марта 2019
Россия

ФСБ в Самарской области нейтрализовала боевика, планировавшего теракт

ФСБ в Самарской области нейтрализовала боевика, планировавшего теракт

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что во время спецоперации в Самарской области сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали бандита, который планировал совершить террористический акт в день президентских выборов.

Органы ФСБ получили данные о местонахождении преступника в ночь на 13 марта. Спецоперация прошла в одном из частных домов села Екатериновка, Безенчукский район. Специалисты приняли решение о задержании террориста.

«Засевшему в доме преступнику было предложено сложить оружие и сдаться властям», — указано в сообщении.

Однако боевик открыл огонь и бросил боевую гранату в сотрудников правоохранительных органов. По данным НАК, «в ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован».

В доме, где скрывался мужчина, обнаружили боеприпасы, оружие и самодельное взрывное устройство. Комитет сообщил, что личность боевика установили. Он был сторонником одной из международных террористических организаций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#фсб #теракт #боевик #нак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...