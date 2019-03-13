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8:40   13 Марта 2019
Россия

Член Госсовета Крыма призвал США не смешить мир

Член Госсовета Крыма призвал США не смешить мир

Депутат государственного совета Республики Крым Иван Шонус призвал Вашингтон не смешить мировое сообщество законопроектом о запрете признавать российский суверенитет над регионом. Об этом он сообщил РИА Новости.

Чиновник напомнил, что воссоединение территорий прошло конституционным путем без нарушений международного права и устава Организации Объединенных Наций. Полуостров стал «территорией мира и безопасности», он не угрожает никому, в частности Америке. Шонус подчеркнул, что тема статуса Крыма закрыта и более не будет обсуждаться.

«За все пять лет в Крыму не было ни одного протеста, в отличие от тех же западных стран. Мы говорим правду и ограничены ей, а вранье можно придумывать бесконечно», — подчеркнул депутат.

Ранее комитет американского Конгресса по иностранным делам единогласно одобрил проект закона, который может запретить Белому дому признавать полуостров, его воздушное и водное пространства частью России. Для президента Штатов сделано исключение: он может нарушить документ, если это будет соответствовать интересам национальной безопасности.

Член Госсовета Крыма призвал США не смешить мир

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#сша #крым #госсовет #шонус

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