Депутат государственного совета Республики Крым Иван Шонус призвал Вашингтон не смешить мировое сообщество законопроектом о запрете признавать российский суверенитет над регионом. Об этом он сообщил РИА Новости.

Чиновник напомнил, что воссоединение территорий прошло конституционным путем без нарушений международного права и устава Организации Объединенных Наций. Полуостров стал «территорией мира и безопасности», он не угрожает никому, в частности Америке. Шонус подчеркнул, что тема статуса Крыма закрыта и более не будет обсуждаться.

«За все пять лет в Крыму не было ни одного протеста, в отличие от тех же западных стран. Мы говорим правду и ограничены ей, а вранье можно придумывать бесконечно», — подчеркнул депутат.

Ранее комитет американского Конгресса по иностранным делам единогласно одобрил проект закона, который может запретить Белому дому признавать полуостров, его воздушное и водное пространства частью России. Для президента Штатов сделано исключение: он может нарушить документ, если это будет соответствовать интересам национальной безопасности.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.