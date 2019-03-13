КНДР назвала демонтаж ядерного центра в Йонбене самым реальным шагом по денуклеаризации

Северокорейские власти считают свое предложение о демонтаже ядерного центра в Йонбене самым реалистичным шагом для начала процесса денуклеаризации, сообщает информационный портал КНДР.

Отмечается, что Пхеньян сделал «максимально реалистичное и щедрое предложение» о денуклеаризации в соответствии с принципами укрепления доверия и поэтапных решений.

КНДР остается приверженным своим обещаниям по денуклеаризации Корейского полуострова. Однако, при этом Пхеньян рассчитывает на то, что Вашингтон возьмет на себя ответные четные обязательства.

Авторы статьи отмечают, что разочаровывающие итоги переговоров демонстрируют, что историю взаимоотношений КНДР и США невозможно переписать без твердой позиции и решимости американских властей.

Во вьетнамском Ханое 28 февраля завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого стороны не пришли к договоренностям.