Индия вновь провела испытания РСЗО «Пинака»

Индийская Организация оборонных исследований и разработок провела испытания РСЗО собственной разработки «Пинака», сообщает телеканал NDTV.

Данные испытания ракетной системы системы залпового огня уже третьи на текущей неделе.

По данным телеканала, испытания проходили на полигоне Покхран, расположенном пустынном районе северо-западного штата Раджастхан, неподалеку от границы с Пакистаном.

Ранее индийское агентство ANI сообщило, что индийские специалисты провели испытания данной системы в округе Баласор в восточном штате Одиша. Всего было произведено два залпа. Снаряды поразили цели, расположенные на расстоянии 90 километров.

РСЗО «Пинака» позволяет выпустить 12 реактивных снарядов за 44 секунды. Реактивные боеприпасы текущей версии системы обладают дальностью поражения, превышающую 70 километров.