Казахстан приостановил эксплуатацию единственного Boeing 737 MAX в стране

Казахстан приостановил эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX, принадлежащего авиакомпании Scat. Об этом сообщил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В минувшее воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. На борту воздушного судна находились 157 человек. В числе погибших - представители 35 стран. Аналогичный инцидент произошел 29 октября минувшего года, когда самолет данной модели разбился в Индонезии.

В сообщении комитета говорится, что с 13 марта в Казахстане временно приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX авиакомпания Scat. Подчеркивается, что в казахстанском реестре зарегистрировано только одно воздушное судно данного типа.

В понедельник комитет гражданской авиации Казахстана рекомендовал авиакомпаниям республики, имеющим в своем парке воздушные суда типов Boeing 737 (Classic, NG, MAX) и Boeing 757/767, включить в программу тренажерной подготовки действия экипажа в ситуациях при неправильных показаниях приборов.