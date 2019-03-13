Компания ВР прокомментировала возможное принятие в США закона против ОПЕК

Возможное введение американских санкций против объединения ОПЕК приведет к непредсказуемым последствиям, заявил глава британского нефтяной компании ВР Боб Дадли на конференции CERAWeek.

США обсуждают возможность принятия закона NOPEC, который позволит подавать в суд на страны-производители нефти за картельную практику.

Дадли заявил, что если возможно будет подавать в суд на страны, то незапланированные последствия могут будут огромны. По его словам, из-за этого может произойти полная разбалансировка мировой экономики.

Глава BP уверен, что благодаря политике ОПЕК цены на нефть держатся в стабильном коридоре, а не колебаются. Глава BP отметил, что в противном случае могло быть понижение цены в четверо за короткий срок.

Дадли заявил, что пускать юристов, специализирующихся на коллективных исках, в геополитические суверенные вопросы - плохая идея.