Новая Зеландия и Фиджи приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX

Управление гражданской авиации Новой Зеландии приостановило эксплуатацию Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что приостановлены полеты для данной модели как внутри страны, так и из нее.

Директор управления заявил, что решение приостановить полеты лайнера было принято после недавних обсуждений с другими авиационными ведомствами, включая федеральное управление гражданской авиации США, которое отвечает за надзор за проектирование Boeing 737 MAX.

Полеты Boeing 737 MAX в Новой Зеландии осуществляла только компания Fiji Airways - следовательно, запрет коснется только нее.

Радиостанция Radio New Zealand National со ссылкой на управление гражданской авиации Фиджи и Fiji Airways также сообщила, что они приняли решение о запрете эксплуатации Boeing 737 MAX.