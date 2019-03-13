Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Датчик задымления сработал в самолете, вылетевшем из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск

Датчик задымления сработал в самолете, вылетевшем из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск

 Представитель отельеров оценил предложение властей Петербурга отсрочить закон о хостелах

Представитель отельеров оценил предложение властей Петербурга отсрочить закон о хостелах
Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

 Туристы заплатят за отдых в Казахстане

Туристы заплатят за отдых в Казахстане
Новая Зеландия и Фиджи приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX

Новая Зеландия и Фиджи приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX

 Вьетнам призвал освободить подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама

Вьетнам призвал освободить подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама
Датчик задымления сработал в самолете, вылетевшем из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск

Датчик задымления сработал в самолете, вылетевшем из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск

 Представитель отельеров оценил предложение властей Петербурга отсрочить закон о хостелах

Представитель отельеров оценил предложение властей Петербурга отсрочить закон о хостелах
Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

Посол Польши вызван в МИД Белоруссии из-за оправдания геноцида белорусов

 Туристы заплатят за отдых в Казахстане

Туристы заплатят за отдых в Казахстане
Новая Зеландия и Фиджи приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX

Новая Зеландия и Фиджи приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX

 Вьетнам призвал освободить подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама

Вьетнам призвал освободить подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама
6:25   13 Марта 2019
Весь мир

Новая Зеландия и Фиджи приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX

Новая Зеландия и Фиджи приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX

Управление гражданской авиации Новой Зеландии приостановило эксплуатацию Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что приостановлены полеты для данной модели как внутри страны, так и из нее.

Директор управления заявил, что решение приостановить полеты лайнера было принято после недавних обсуждений с другими авиационными ведомствами, включая федеральное управление гражданской авиации США, которое отвечает за надзор за проектирование Boeing 737 MAX.

Полеты Boeing 737 MAX в Новой Зеландии осуществляла только компания Fiji Airways - следовательно, запрет коснется только нее.

Радиостанция Radio New Zealand National со ссылкой на управление гражданской авиации Фиджи и Fiji Airways также сообщила, что они приняли решение о запрете эксплуатации Boeing 737 MAX.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#фиджи #новая зеландия #boeing 737 max

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...