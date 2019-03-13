Вьетнам призвал освободить подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама

Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь призвал своего малайзийского коллегу Сайфуддина Абдуллу освободить вторую подозреваемую, задержанную по подозрению в убийстве брата главы КНДР Ким Чен Ына.

МИД Вьетнама на своей странице в Twitter сообщает, что Фам Бинь Минь провел во вторник телефонный разговор с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

Отмечается, что вьетнамский министр попросил малайзийскую сторону обеспечить вынесение справедливого решения для гражданки Вьетнама Доан Тхи Хыонг и освободить ее.

Накануне суд Малайзии снял обвинения с одной из подозреваемых - гражданки Индонезии Сити Аисьи. Судья согласился с просьбой прокуратуры снять обвинения с подозреваемой, но заявил, что она не считается оправданной, поскольку у суда нет опровержений ее вины. Аисья была освобождена в зале суда и позже вернулась на родину.