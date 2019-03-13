ЦИК Индонезии заявил об атаках на свои базы данных

ЦИК Индонезии зафиксировал многочисленные атаки на свои системы в преддверии апрельских выборов, сообщает агентство Bloomberg.

Выборы президента парламента в Индонезии состоятся 17 апреля.

Глава Центризбиркома страны Ариеф Будиман заявил, что некоторые атаки исходят из России и Китая. По его словам, они направлены на манипулирование или изменение базами данных, а также внесение в них несуществующих избирателей.

Будиман заявил, что попытки взлома системы якобы повторяются чуть ли не ежечасно. По его словам, не ясно, хотят ли киберпреступники подорвать стабильность в Индонезии или помочь одному из кандидатов выиграть выборы.

Также ЦИК Индонезии проводит расследование сообщений о фальсификациях, которые поступают со стороны избирательной кампании кандидата в президенты Прабово Субианто. Во время расследования будет выявлено, были ли добавлены обманным путем в базу данных избирателей 17,5 миллиона имен.