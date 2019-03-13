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5:26   13 Марта 2019
Весь мир

Венесуэла готова вести с США диалог об открытии офисов взаимных интересов, заявил Мадуро

Венесуэла готова вести с США диалог об открытии офисов взаимных интересов, заявил Мадуро

Венесуэла заинтересована продолжать переговоры с США об открытии офисов по продвижению взаимных интересов, сообщил президент страны Николас Мадуро.

По его словам, если Вашингтон настроен на диалог, то Венесуэла также будет готова к нему. По его словам, на данный момент он вынужден принять решение о прекращении переговоров об открытии офисов совместных интересов.

Во вторник МИД Венесуэлы заявил о прекращении переговоров об открытии офисов взаимных интересов США и Венесуэлы. Каракас предписал американским дипломатам покинуть территорию страны в течении трех суток.

Мадуро заявил, что еще раз подтверждает свой интерес и свое желание продолжать диалог в Нью-Йорке в рамках работы спецпредставителей в ООН.

По его словам, он хотел бы, чтобы офис США в сфере консульских, торговых и энергетических интересов работал в Каракасе, а офис Венесуэлы работал в Вашингтоне. Мадуро подчеркнул, что хочет от США уважительного отношения к Венесуэле, а также сотрудничества в рамках соблюдения международных прав.

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Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла #мадуро

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