Датчик задымления сработал в самолете, вылетевшем из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск

Датчик задымления сработал во время руления в салоне самолета авиакомпании «Аврора» в Николаевске-на-Амуре.

Инцидент произошел вечером во вторник. В салоне самолета DASH-8 во время руления на взлетно-посадочную полосу аэропорта сработал датчик задымления.

После этого экипаж воздушного судна решил не выполнять рейс в Хабаровск. На борту самолета находились 23 человека.

Местных жителей из числа пассажиров отправили домой. Иногородние жители размещены в гостиницах, сообщает авиакомпания.

На данный момент в город направлен технический состав для устранения неисправности. Ожидается, что рейс в Хабаровск будет выполнен в среду днем.

В конце февраля транспортный самолет Ан-12 аварийно приземлился на аэродроме Братска в Иркутской области. Причиной ЧП стал отказ одного из двигателей. На борту воздушного судна находились четыре человека. Самолет летел из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре