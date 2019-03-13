Мадуро призвал граждан Венесуэлы молиться о восстановлении энергоснабжения

Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал граждан страны беречь электричество и помолиться о восстановлении энергоснабжения

Глава государства заявил, что попросит энергослужбы восстановить энергоснабжение, и быть внимательными к каждой детали. Мадуро призвал сограждан экономить электричество, зажигая минимум света.

Также Мадуро призвал представителей всех религий молиться за его страну и за наступление мира в Венесуэле. Он отметил, что благодаря молитве богу «электроэнергетическая система начнет работать, и мир засияет, мир и спокойствие для народа».

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури». Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны.

Во вторник министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что работа электросетей почти полностью восстановлена.