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 Япония сделала дипломатическое представление РФ в связи с учениями на юге Курил

Япония сделала дипломатическое представление РФ в связи с учениями на юге Курил

4:25   13 Марта 2019
Весь мир

Япония сделала дипломатическое представление РФ в связи с учениями на юге Курил

Япония сделала дипломатическое представление РФ в связи с учениями на юге Курил

Японское правительство по дипломатическим каналам заявило РФ о своем неудовольствии в связи с военными учениями на Курилах, сообщает «Киодо» со ссылкой на посольство Японии в Москве.

В дипломатическом представительстве заявили, что России было сделано представление в связи с этими учениями.

Накануне пресс-служба японского МИД сообщила ТАСС, что Токио тщательно отслеживает военную активность РФ на южной части Курил.

Во вторник глава пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев сообщил, что мотострелковые подразделения ВВО на учениях прорвали оборону условного противника на островах Итуруп и Кунашир.

Мотострелки под прикрытием танков Т-72Б и БМП-2 заняли выгодные позиции. Огневую поддержку подразделениям оказали гранатометчики и расчеты 120-мм минометов комплекса «Сани».

Всего в учениях принимают участие около пятисот военнослужащих, задействовано до 70 единиц техники.

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Автор: Олег Королев
#учения #япония #курилы

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