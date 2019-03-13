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3:59   13 Марта 2019
Весь мир

США уничтожили в Сомали восемь боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»

США уничтожили в Сомали восемь боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»

США нанесли удары с воздуха в Сомали по боевикам радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», сообщает Африканское командование ВС США.

Отмечается, что АФРИКОМ нанесли коллективный авиаудар в понедельник. Атака осуществлялась в поддержку продолжительных усилий правительства Сомали по ликвидации «Аш-Шабаб».

По информации командования, были ликвидированы восемь боевиков. Согласно оценкам, в результате авиаудара мирные жители не пострадали.

Исламистская группировка «Аш-Шабаб», базирующаяся в Сомали, имеет тесные контакты с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности организации.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее также действуют санкции. Вашингтон регулярно наносит атаки по боевикам «Аш-Шабаба».

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Автор: Олег Королев
#сша #сомали #аш-шабаб

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