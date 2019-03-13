Помпео обвинил Китай в блокировании доступа стран АТР к энергоресурсам

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Китай блокирует доступ стран Азиатско-Тихоокеанского региона к энергоресурсам стоимостью в 2,5 триллиона долларов.

Во время выступления на энергетической конференции в Техасе он заявил, что строительство Китаем островов в международных водах является не просто вопросом безопасности. По словам Помпео, данными мерами Пекин лишает членов АСЕАН доступа к ресурсам.

США обвиняют Китай в постройке искусственных островов и расширении за их счет своих территориальных вод.

Китай не соглашается с данными заявлениями и указывает на попытки США обострить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин отвергает обвинения Вашингтона в милитаризации Южно-Китайского моря, подчеркивая, что имеет право вести любую деятельность на своей территории.

КНР протяжении многих лет ведет споры с несколькими странами-соседями по поводу территориальной принадлежности некоторых островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены значительные запасы углеводородов.