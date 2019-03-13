Генконсул РФ заявил о сложностях в организации контактов с властями США

Российским дипломатам стало сложнее организовывать контакты с американскими официальными лицами из-за общего «негатива», сообщил РИА «Новости» генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

По его словам, общая атмосфера в российско-американских отношениях гнетущая. Писарев отметил, что не сталкивался с каким-либо откровенным негативом в отношении России в Техасе.

Он рассказал, что несмотря на то, что контакты с официальными лицами стало сложнее организовывать, они все равно происходят.

Также консул отметил, что темы для переговоров не изменились: по-прежнему обсуждается развитие отношений консульского округа с российскими регионами в экономической, научно-технической, образовательной, культурной сферах.

Также в Техасе по-прежнему работают некоторые программы студенческих и научных обменов по линии университетов, заявил Писерев.

По словам генконсула РФ, также развивается интерес к сотрудничеству в новых областях. Так, в октябре минувшего года делегация правительства Москвы общалась с департаментом сельского хозяйства Техаса. Стороны обсуждали сотрудничество между Тимирязевской академией и университетами Техаса сельскохозяйственной направленности, сообщил дипломат.