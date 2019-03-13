США не хотят, чтобы союзники зависели от российского газа

США не хотят зависеть от венесуэльской нефти, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы союзники США в Европе были привязаны к российскому газу через проект "Северный поток – 2".

Госсекретарь отметил, что это аналогично тому, как США сами не хотят зависеть от венесуэльских поставок нефти.

В минувший вторник госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций. Также он заявил, что российские компании «скупают золотые запасы» Венесуэлы.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил оппозицию и власти США в желании развязать войну за природные ресурсы и вторгнуться в страну.

Минэнерго США ранее сообщало, что поставки венесуэльской нефти в США за неделю, завершившуюся первого марта, сократились в два с половиной раза.