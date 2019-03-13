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 США не хотят, чтобы союзники зависели от российского газа

США не хотят, чтобы союзники зависели от российского газа
2:48   13 Марта 2019
Весь мир

США не хотят, чтобы союзники зависели от российского газа

США не хотят, чтобы союзники зависели от российского газа

США не хотят зависеть от венесуэльской нефти, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы союзники США в Европе были привязаны к российскому газу через проект "Северный поток – 2".

Госсекретарь отметил, что это аналогично тому, как США сами не хотят зависеть от венесуэльских поставок нефти.

В минувший вторник госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций. Также он заявил, что российские компании «скупают золотые запасы» Венесуэлы.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил оппозицию и власти США в желании развязать войну за природные ресурсы и вторгнуться в страну.

Минэнерго США ранее сообщало, что поставки венесуэльской нефти в США за неделю, завершившуюся первого марта, сократились в два с половиной раза.

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Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла #северный поток 2

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